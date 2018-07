UNO-Migrationsvertrag steht - Nur USA nicht dabei

Mit Ausnahme der USA haben sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf den Entwurf für einen weltweiten Migrationsvertrag geeinigt. Der Text für den sogenannten "Global Compact For Migration" wurde am Freitag in der UNO-Vollversammlung in New York beschlossen.