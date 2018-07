19 tote Zivilisten in afghanischen Offensiven gegen Taliban

Afghanische Streitkräfte haben in Offensiven gegen radikalislamische Taliban in zwei Provinzen mindestens 19 Zivilisten getötet. In der ostafghanischen Provinz Paktia seien am Donnerstagabend 13 Zivilisten ums Leben gekommen, sagte ein Stammesältester aus dem betreffenden Bezirk Surmat am Freitag. Alle Opfer hätten einer Familie angehört.