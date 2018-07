80-Jährige in Vorarlberg bei Bergunfall tödlich verunglückt

Eine 80-jährige Frau ist am Donnerstag in Vorarlberg bei einem Bergunfall tödlich verunglückt. Die Frau war in Sonntag (Großes Walsertal) mit ihrer Begleiterin in steiles Gelände geraten. Beim Queren eines Hangs rutschte die 80-Jährige aus und stürzte rund 90 Meter ab. Dabei zog sie sich tödliche Kopfverletzungen zu, informierte die Polizei.