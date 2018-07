Landestheater Linz: Saisonstart mit Opern-Public-Viewing

Das Linzer Landestheater startet mit Public-Viewing in die Spielzeit 2018/19. Mit der Eröffnungspremiere "Tristan und Isolde" wird am 15. September bei freiem Eintritt ein Leckerbissen für Opernfans in den Volksgarten übertragen: In Koproduktion mit der Opera de Lyon bringt das Landestheater die legendäre Festspielinszenierung von Heiner Müller bei den Bayreuther Festspielen 1993 auf die Bühne.