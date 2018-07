Missbrauchsverdacht in Erwachsenenpsychiatrie

Nach dem möglichen Missbrauch einer 13-Jährigen in der psychiatrischen Abteilung des Wiener Otto-Wagner-Spitals auf der Baumgartner Höhe hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren begonnen. "Dieses steht noch ganz am Anfang", bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek am Donnerstag einen Bericht des "Kurier". Zu den Übergriffen eines Erwachsenen auf das Mädchen sei es am 12. Juni gekommen.