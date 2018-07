Deutscher nach Mountainbike-Sturz in Kärnten bewusstlos

Ein 54-jähriger Deutscher ist am Mittwochnachmittag am Weißensee (Bezirk Spittal an der Drau) bei einem Sturz mit einem Mountainbike schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann auf einem Mountainbike-Trail talwärts, als er stürzte, sich mehrmals überschlug und über eine Geländekante fiel.