Die Zahl der Toten bei den verheerenden Regenfällen in Japan ist auf 199 gestiegen. Dutzende Menschen würden noch immer vermisst, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag. Der Einsatz der Suchmannschaften dauere an. Mindestens 10.000 Menschen halten sich in Notunterkünften auf.

© APA (AFP/JIJI Press)

Ende vergangener Woche hatten heftige Regenfälle im Westen und Zentrum Japans schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Japans Regierungschef Shinzo Abe hatte wegen der Lage in den Überschwemmungsgebieten eine für diese Woche geplante Auslandsreise abgesagt. Am Mittwoch besuchte er eines der Überschwemmungsgebiete, für Freitag ist ein Besuch in einem weiteren betroffenen Gebiet geplant.

Japan: Jahrhundert-Regen verheert das Land Durch die Überschwemmungen und Erdrutsche in Japan starben mehr als 170 Menschen. (c) AP (Kota Endo) Ein Pony hat hingegen überlebt. Das Tier schwamm zu einem Dach und harrte dort tagelang bis zu seiner Rettung aus. (c) APA/AFP/Peace Winds Japan/HANDOUT (HANDOUT) Die neunjährige Stute Leaf wurde nach drei Tagen von dem Dach in der Stadt Kurashiki gerettet. (c) APA/AFP/Peace Winds Japan/HANDOUT (HANDOUT) Ansonsten gibt es kaum positive Nachrichten aus der Region. (c) AP (Ryosuke Ozawa) Ende vergangener Woche hatten heftige Regenfälle im Westen und Zentrum Japans schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. (c) AP (Shingo Nishizume) Jene, die die Katastrophe überlebt haben, stehen vor dem Nichts und sind in Notunterkünften untergebracht. (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) Wie es weitergehen soll, ist für viele Menschen nicht klar. (c) AP (Takaki Yajima) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) AP (Ryosuke Ozawa) (c) AP (Kota Endo) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) AP (Haruka Nuga) (c) AP (Kota Endo) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) AP (Haruka Nuga) 1/16

Am Donnerstag sagte Abe den in den Notunterkünften untergebrachten Menschen Hilfe zu. "Wir werden alles tun, was wir können, damit Menschen nicht mehr in unangenehmen Situationen in Notunterkünften leben müssen", sagte er.

