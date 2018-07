Haus von Rosa Parks wird in den USA versteigert

Das Haus der US-Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks (1913-2005), das ein Künstler mehrere Monate lang in seinem Garten in Berlin ausgestellt hatte, wird in den USA versteigert. Das Holzhaus mit Spitzdach und zwei Stockwerken könne bis zu 3 Millionen Dollar (etwa 2,6 Millionen Euro) einbringen, teilte das New Yorker Auktionshaus Guernsey's mit.