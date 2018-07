Nach mehr als fünf Jahren Urteil im NSU-Prozess erwartet

Nach mehr als fünf Jahren Verhandlungsdauer will das Oberlandesgericht München am Mittwoch sein Urteil im NSU-Prozess sprechen. Mit Spannung wird erwartet, ob das Gericht der Bundesanwaltschaft folgt und die Hauptangeklagte Beate Zschäpe als Mittäterin an den zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und fünfzehn Raubüberfällen des NSU verurteilt. In diesem Fall droht der 43-Jährigen lebenslange Haft.