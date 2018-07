Gratiskonzerte und Mitgestaltung beim 21. Gürtel-Nightwalk

Am 25. August wird der Wiener Gürtel wieder zur Konzertmeile. Bei der 21. Ausgabe des Gürtel-Nightwalks stehen nicht nur die zahlreichen Live-Acts vor und in den Gürtellokalen im Mittelpunkt - die Besucher sind in diesem Jahr außerdem eingeladen, Ideen für die Weiterentwicklung des einstigen Problemgebiets einzubringen, wie bei der Programmpräsentation am Dienstag angekündigt wurde.