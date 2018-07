35-Jähriger nach Streit vor Wiener Lokal im Spital gestorben

Ein 35-Jähriger, der in der Nacht auf 1. Juli nach einem Streit und einem Sturz vor einem Club am Währinger Gürtel am Kopf verletzt wurde, ist vergangene Woche im Krankenhaus gestorben. Das teilte Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag auf APA-Nachfrage mit. Die Ermittlungen laufen nun in Richtung Körperverletzung mit Todesfolge, sagte er. Ein Security-Mitarbeiter soll den Mann gestoßen haben.