Hirte in Georgien tötete Touristenfamilie aus den USA

Ein 19-jähriger Hirte in Georgien hat nach Angaben der örtlichen Behörden ein Touristenehepaar mit Kind aus den USA getötet. Der Verdächtige habe die Familie zu einem Wasserfall in der Chada-Schlucht im Norden geführt, sagte der Chef der Kriminalpolizei in der Südkaukasus-Republik am Montag in Tiflis. Unterwegs habe sich ein Streit mit dem 44 Jahre alten Familienvater entsponnen.