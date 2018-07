Lebensmüder Autofahrer tötete bei Unfall zwei Menschen

Ein womöglich richtungweisendes Urteil hat am Montag das Wiener Landesgericht gefällt. Ein lebensmüder Autofahrer, der am 3. Jänner 2018 bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zwei Menschenleben ausgelöscht hat, ist wegen Mordes schuldig erkannt und zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde er - nicht rechtskräftig - in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.