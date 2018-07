Krisenstab tagt in London nach Todesfall durch Nowitschok

Nach dem Tod einer Britin durch eine Nowitschok-Vergiftung soll am Montagnachmittag der Krisenstab der Regierung, das Cobra-Komitee, in London zusammentreten. Das bestätigte der Regierungssitz Downing Street 10. Die Frau war am Sonntagabend im Krankenhaus in Salisbury gestorben, wie Scotland Yard mitteilte. Untersuchungen ergaben, dass sie mit dem Kampfstoff Nowitschok in Berührung gekommen war.