Sobotka: "Glaube nicht, dass EU auseinanderfällt"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht die Zukunft der EU nicht in Gefahr. "Ich glaube nicht, dass Europa auseinanderfällt, Europa hat schon ganz andere Krisen gemeistert", sagte er am Montag beim Treffen der Vorsitzenden der Konferenz der Europaausschüsse (COSAC) im Parlament in Wien. Dennoch müsse man die Herausforderungen "ernst nehmen".