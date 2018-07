Salzburger Festspiele: Künstler trafen sich zum Bieranstich

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Salzburger Festspiele ist am Sonntagabend das Künstlerfest im Gasthof Krimpelstätter über die Bühne gegangen. Matthias Goerne, der in der "Zauberflöte" den Sarastro spielen wird, nahm eine besondere Rolle ein: Er durfte den Bieranstich vornehmen. "Ist ja normal, dass man dabei Lampenfieber hat, wenn man es noch nie gemacht hat", so der Schauspieler.