Brexit-Minister tritt ab - May nahm Demission von Davis an

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den Rücktritt von Brexit-Minister David Davis angenommen. In einem Brief dankte May Davis am Montag "herzlich für alles", was er in den vergangenen zwei Jahren als Minister getan habe, um den Austritt des Landes aus der EU "zu formen". Sie würdigte Davis' Beitrag zu "hunderten Gesetzgebungen", die noch für Generationen zu den wichtigsten zählten.