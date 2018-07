Brasilien: Berufungsgericht ordnet Verbleib Lulas in Haft an

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva muss weiter in Haft bleiben. Das entschied der Präsident des Berufungsgerichts in Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores, am Sonntag. In einer Erklärung des Gerichtspräsidenten hieß es, er bestätige die Entscheidung von Richter João Pedro Gebran Neto, wonach der Ex-Staatschef weiter im Gefängnis bleiben müsse.

Zuvor hatte der Richter Rogério Favreto von demselben Berufungsgericht in Porto Alegre einer am Freitag eingereichten Eingabe mehrerer Abgeordneter von Lulas Arbeiterpartei (PT) überraschend stattgegeben und die umgehende Freilassung des 72-jährigen Politikers aus dem Gefängnis in der südlichen Stadt Curitiba angeordnet. Sein Richterkollege Gebran Neto erklärte diese Anordnung kurz darauf für ungültig. Favreto beharrte zunächst aber auf seiner Anordnung zur Freilassung.

Lula verbüßt derzeit eine langjährige Haftstrafe wegen Verwicklung in eine weitverzweigte Korruptionsaffäre und Geldwäsche. Bei den im Oktober anstehenden Präsidentschaftswahlen will Lula erneut antreten. Umfragen sehen ihn trotz seiner Inhaftierung als aussichtsreichsten Kandidaten für die Wahl. Vor dem Gefängnis in Curitiba versammelten sich am Sonntag rund 500 Anhänger Lulas und forderten seine Freilassung.