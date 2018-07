Vertriebene in Südsyrien kehren laut UNO zurück

Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe in Südsyrien haben UNO-Angaben zufolge nahezu alle Vertriebenen das Gebiet am Grenzübergang Nassib-Jaber zu Jordanien wieder verlassen. Tausende Menschen seien zurückgekehrt, teilte der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in Jordanien, Anders Pedersen, am Sonntag mit.