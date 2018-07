Große Spende für Konservierung von Goethes Privatbibliothek

Für die Konservierung von Goethes Privatbibliothek ist eine große Spende geflossen. 32.000 Euro steuert der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums bei, wie dieser am Wochenende in Weimar mitteilte. Derzeit wird die Privatbibliothek des Dichters, die 5.424 Titel in etwa 7.200 Bänden umfasst, konserviert. Eine Bestandsanalyse hatte ergeben, dass 67 Prozent der Bücher Säureschäden aufweisen.