Italienischer Regisseur Carlo Vanzina gestorben

Der italienische Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Carlo Vanzina ist am Sonntag in Rom im Alter von 67 Jahren gestorben, wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Zusammen mit seinem um zwei Jahren älteren Bruder Enrico galt er als Italiens Komödien-König. Er wurde mit Kassenschlagern wie "Sapore di mare" (1983) und "Via Montenapoleone" (1987) bekannt.