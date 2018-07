Autobahn in Chicago aus Protest gegen Waffengewalt blockiert

Tausende Demonstranten haben in Chicago aus Protest gegen die in der drittgrößten Stadt der USA grassierende Waffengewalt eine Autobahn besetzt. Sie blockierten am Samstag für eine Stunde eine Fahrbahn der Dan-Ryan-Autobahn und forderten die Politik zum Handeln auf. Die Autobahn verläuft durch den mehrheitlich von Afroamerikanern bewohnten Süden Chicagos, in dem Waffengewalt zum Alltag gehört.