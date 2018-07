14-Jähriger leblos aus Vorarlberger Strandbad geborgen

Ein 14-Jähriger ist Samstagabend leblos von Badegästen aus dem Strandbad in Hard in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) geborgen worden. Der Jugendliche wurde von den Badegästen, Bademeistern und einer Ärztin bis zum Eintreffen des Notarztes reanimiert und anschließend in das Krankenhaus Feldkirch eingeliefert, berichtete die Polizei. Die genauen Unfallumstände sind unklar.