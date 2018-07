Sechs Buben aus thailändischer Höhle gerettet

Sechs der thailändischen Jugend-Fußballer sind nach ihrer wochenlanger Höhlen-Gefangenschaft gerettet worden. Spezialtaucher holten die ersten sechs der dreizehn Mitglieder der Buben-Fußballmannschaft am Sonntagabend (Ortszeit) ins Freie, wie Thai Navy Seals mitteilten. Damit sitzen nun noch sechs Kinder und ihr Trainer in der Höhle fest. Die Aktion verläuft damit schneller als zunächst erwartet.

© APA (AFP)

Wie die thailändische Zeitung "Bangkok Post" berichtete, wurden die Buben sofort ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen. Die Retter untersuchten derzeit außerdem den Gesundheitszustand von weiteren Buben, die sich in der Nähe des Höhlenausgangs befinden. Damit lief die Rettungsaktion allem Anschein nach besser und schneller als erwartet. In einer offiziellen Mitteilung der thailändischen Behörden kurz vor Bekanntwerden der ersten Rettungsberichte hatte es noch geheißen, es sei nicht absehbar, wann die ersten der zwölf Buben die Höhle verlassen könnten.

Sinkende Wasserstände in der teilweise überfluteten Höhle könnten die Rettungsmission beschleunigt haben. Taucher hatten sich am Sonntagmorgen auf den Weg zu den eingeschlossenen Jugendlichen gemacht. Ursprünglich geplant war, dass jeweils zwei Taucher einen der Buben nach draußen bringen sollten. Für Sonntagabend wurden weitere Monsunregen vorhergesagt, die den Wasserspiegel in der überfluteten Tham-Luang-Höhle weiter ansteigen lassen dürften.

Angesichts der drohender neuer Regenfälle konnten die Verantwortlichen für die Höhlenrettungsaktion in Thailand nach Einschätzung des deutschen Experten Martin Groß nicht mehr länger warten. "Wenn die Wassermassen nicht mehr beherrschbar werden und zudem die Gefahr besteht, dass die Jugendlichen bis zu vier Monate eingeschlossen sein werden, muss man handeln", sagte Groß am Sonntag. Der 39-Jährige ist aktiver Höhlenretter und Geschäftsführer des ehrenamtlichen Vereins Höhlenrettung Baden-Württemberg.

Das Risiko, die Kinder mit Tauchern durch die engen Wasserläufe der Höhle ins Freie zu bringen, sei zwar hoch, sagte Groß. "Man kann das den Kindern zutrauen, aber genauso könnte auch jemand in Panik verfallen." Besonders wichtig sei, die Kinder genau zu instruieren, was auf sie zukomme und was von ihnen erwartet werde. "Sie müssen Vertrauen fassen zu ihren beiden Rettern, die sie nach unseren Informationen jeweils begleiten sollen."

Die Fußballmannschaft war am 23. Juni in die Höhle gegangen und von steigenden Wassermassen überrascht worden. Neun Tage später wurde sie von Tauchern gefunden und mit Lebensmitteln versorgt. Insgesamt sind an der Aktion 18 Taucher beteiligt, auch Experten aus Großbritannien und Australien. Darunter ist auch ein australischer Mediziner, der Erste Hilfe leisten könnte. Der Leiter der Rettungsmission, Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn, hatte zuvor mitgeteilt, es sei nicht absehbar, wie lange die Rettungsaktion dauern werde.