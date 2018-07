Sommerreiseverkehr führte zu Stau vor Karawankentunnel

Der Sommerreiseverkehr Richtung Süden hat Samstagfrüh in Kärnten zu einem kilometerlangen Stau auf der Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel an der Grenze zu Slowenien geführt. Laut ÖAMTC war der Stau gegen 9.00 Uhr rund viereinhalb Kilometer lang. Zu Mittag war er auf rund zweieinhalb Kilometer zurückgegangen. Keine Behinderungen gab es auf der Südautobahn in Richtung Süden.