Autobombe explodierte nahe Präsidentenpalast in Somalia

Ein Selbstmordattentäter hat sich nach Polizeiangaben in der Nähe des Präsidentenpalastes in Mogadischu mit seinem Auto in die Luft gesprengt. Es sei noch zu früh, etwas über Opfer sagen zu können, sagte ein Polizist am Samstag kurz nach der Detonation. Über dem Anschlagsort war eine Rauchsäule zu sehen. Wenig später detonierte ein Sprengsatz gegenüber einer nahe gelegenen Polizeistation.