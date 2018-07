Trio attackierte Taxifahrer in der Südsteiermark

Drei gewalttätige Fahrgäste haben einem 60-jährigen Taxilenker in Gralla (Bezirk Leibnitz) den Fuhrlohn verweigert und ihn verprügelt. Der Lenker wurde bei dem Vorfall am 1. Juli so schwer verletzt, dass er zwei Tage stationär im Spital behandelt werden musste, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ermittlungen führten inzwischen zu zwei 21-Jährigen und einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.