Mindestens 20 Tote nach Unwettern in Japan

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach schweren Unwettern in Japan sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Regierungschef Shinzo Abe sprach am Samstag von einer "extrem ernsten Lage" und wies sein Kabinett an, alles zur Rettung der Opfer zu unternehmen. Die Behörden ordneten laut dem Katastrophenschutz die Evakuierung von 1,9 Millionen Menschen an.