Mit-Schöpfer von "Spider-Man" mit 90 Jahren gestorben

Der als Mit-Schöpfer der legendären "Spider-Man"-Figur bekannt gewordene Comic-Zeichner Steve Ditko ist tot. Der US-Künstler wurde bereits am 29. Juni in seiner New Yorker Wohnung tot aufgefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Hausmeister habe Ditko leblos vorgefunden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ditko wurde 90 Jahre alt.