San-Fermin-Fest in Pamplona feierlich eröffnet

Überschattet von einem Vergewaltigungsskandal hat am Freitag im nordspanischen Pamplona das traditionelle San-Fermin-Fest begonnen. Auf dem Rathausplatz der Stadt versammelten sich am Freitag tausende Menschen, um ausgelassen den sogenannten Chupinazo, den offiziellen Startschuss für das Fest, zu feiern. Die meisten waren der Tradition entsprechend in Weiß und Rot gekleidet.