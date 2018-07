Tötung einer 7-Jährigen: Verdächtiger hörte "innere Stimmen"

Ein 16-jähriger Gymnasiast, der am 7. Mai in Wien-Döbling ein sieben Jahre altes Mädchen vorsätzlich getötet haben soll, hat seine bisherige Verantwortung geändert. Wie die "Kronen Zeitung" (Freitag-Ausgabe) berichtet, soll der Mordverdächtige in seiner jüngsten polizeilichen Einvernahme behauptet haben, "innere Stimmen in meinem Kopf" hätten ihm die Bluttat befohlen.