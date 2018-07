New Yorker Metropolitan Museum erneut mit Besucherrekord

So viele Besucher wie nie zuvor sind in den vergangenen zwölf Monaten ins New Yorker Metropolitan Museum gekommen. Etwa 7,35 Millionen Menschen hätten sich seit dem vergangenen Juli Ausstellungen am Hauptstandort Central Park sowie in den zwei Außenposten in Manhattan angesehen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Das seien rund 350.000 Menschen mehr als im Jahr zuvor - und damit erneut Rekord.