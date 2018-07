Vermisste Touristen in Thailand wohl in gekentertem Schiff

Nach dem Schiffsunglück vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket werden Dutzende vermisste Touristen in dem untergegangenen Wrack vermutet. "Ich nehme an, dass sie in dem Boot eingeschlossen sind, sagte der Gouverneur von Phuket, Noraphat Plodthing, am Freitag vor Journalisten. "Aber ich hoffe, dass einige von ihnen überlebt haben."