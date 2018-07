BVT-Ausschuss: Zeugenladungen beschlossen

In einer Sitzung des BVT-Untersuchungsausschusses sind am Donnerstagabend die ersten Zeugenladungen beschlossen worden. Außerdem wurde ein Brief an Innenministerium, Justizministerium sowie den Rechtsschutzbeauftragten des Innenministeriums verfasst. Diese drei Stellen werden aufgefordert, Unterlagen, die sie bis jetzt nicht an den Ausschuss geliefert haben, nun zu senden.