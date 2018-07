Rund 20 Menschen nach Schiffsunglück vor Phuket vermisst

Nach einem Schiffsunglück vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket werden noch rund 20 Menschen vermisst. Die örtlichen Rettungsdienste teilten am Donnerstagabend mit, das für Tauchausflüge genutzte Boot sei bei rauer See mit 90 Menschen an Bord gekentert. Die Hälfte der Bootsinsassen sei gerettet worden, hieß es zunächst, sodass erst mehrere dutzend Menschen als vermisst galten.