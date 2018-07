Vergiftetes Paar in England wohl nicht Opfer eines Anschlags

Das mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftete Paar aus Südengland ist vermutlich nicht Opfer eines gezielten Anschlags geworden. Das berichtete der britische Sicherheitsstaatssekretär Ben Wallace am Donnerstag dem Sender BBC. Experten halten es für möglich, dass der Mann und die Frau mit einem kontaminierten Gegenstand in Kontakt kamen, der beim Anschlag auf die Skripals genutzt worden war.

© APA (AFP)

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) waren vor vier Monaten bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury entdeckt worden. Nach langem Koma und Therapie leben sie inzwischen an einem geheimen Ort.

Bei den jüngsten Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 45-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau aus der Region. Zunächst sei die Frau am Samstag im Wohnhaus in Amesbury kollabiert, später mussten die Ärzte auch den Mann ins Krankenhaus in das wenige Kilometer entfernte Salisbury bringen. Nach Angaben eines Bekannten waren beide nicht mehr ansprechbar, ihnen lief Schaum aus dem Mund.

Die Polizei hat nun fünf Areale in Amesbury und Salisbury identifiziert, die genauer unter die Lupe genommen werden. Das Paar hatte sich kurz vor der Erkrankung in beiden Orten aufgehalten. Wer kürzlich in diesen Arealen gewesen sei, solle Sicherheitsmaßnahmen einhalten und etwa seine Kleidung waschen und Handys abwischen.

"Das damals verwendete Nowitschok war sehr rein - und das erhöht die Lagerfähigkeit", sagte der Chemiewaffenexperte Ralf Trapp. Die bei den Skripals verwendete Substanz war Trapp zufolge ein hochgereinigter Kampfstoff aus einem Labor, der noch viele Jahre wirksam sein könnte. Daher sei es durchaus denkbar, dass im neuen Fall das Paar etwa mit Nowitschok-Resten an einem Transportgefäß unabsichtlich in Berührung gekommen sei.

"Bisher ist das aber nur ein Szenario. Es fehlen noch Fakten", betonte der Toxikologe und Chemiker, der als unabhängiger Berater unter anderem für die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) und die Vereinten Nationen arbeitete. Für Panik in der südenglischen Region gebe es keinen Grund. Der vor dem Anschlag auf die Skripals verwendete Behälter zur Aufbewahrung des Nervengifts sei bis heute nicht gefunden worden, berichtete unterdessen die Nachrichtenagentur PA unter Verweis auf eine britische Regierungsquelle.

Nach den zwei weiteren Vergiftungsfällen flammt auch der Streit zwischen Großbritannien und Russland wieder auf. Die britische Regierung forderte die Regierung in Moskau auf, Details über den Einsatz des Nervengiftes gegen den früheren Doppelagenten Skripal und seine Tochter im März zu übermitteln. Offenbar will sie dadurch klären, ob das am Samstag entdeckte vergiftete Paar zufällig mit der Substanz in Berührung kam.

Die russische Botschaft in den Niederlanden schrieb indes auf Twitter, die britische Regierung sei "dumm", wenn sie glaube, dass Russland während der Fußball-WM einen erneuten Nervengiftangriff starten würde. Der Kreml reagierte mit Besorgnis auf den neuen Vergiftungsfall. "Das ist eine sehr beunruhigende Nachricht. Natürlich löst sie große Sorge aus", sagte Sprecher Dmitri Peskow. Bisher habe man in Moskau keine Informationen bekommen, dass in dem neuen Fall der Kampfstoff Nowitschok oder eine andere Substanz eingesetzt wurde.

In Russland kursieren viele Theorien, wie das Paar vergiftet worden sein könnte. Ein psychisch labiler Mitarbeiter des Forschungslabors Porton Down, das in der Nähe von Salisbury liegt, könnte den Kampfstoff in der Region verbreitet haben, sagte der Ex-Geheimdienstchef Nikolai Kowaljow der Agentur Interfax. Der Mitarbeiter könnte dies nach einer Entlassung aus Rache veranlasst haben. Ein weiterer ehemaliger FSB-Chef sagte, das Labor habe wohl Probleme mit der Lagerung der Substanzen.