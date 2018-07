Eurofighter-U-Ausschuss startet am 6. September

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss startet am 6. September. Das haben die fünf Parlamentsparteien am Mittwoch nach der Nationalratssitzung beschlossen. Es ist der mittlerweile dritte U-Ausschuss zur umstrittenen Abfangjäger-Beschaffung der schwarz-blauen Regierung 2002. Beschlossen wurden am Mittwochabend auch erste Zeugenladungen, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der Fraktionen.