Mutmaßlicher Vergewaltiger von Zehnjähriger in U-Haft

Über den 34-jährigen Mann, der in Verdacht steht, in Wien die zehnjährige Tochter einer Bekannten missbraucht zu haben, ist die Untersuchungshaft verhängt worden. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Was der Beschuldigte in der Einvernahme zu den Vorwürfen bisher gesagt hat, teilten die Strafverfolgungsbehörden nicht mit.