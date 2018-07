Nationalrat: Flüchtlings-Dringliche der Liste Pilz an Kurz

Angesichts der jüngsten asylpolitischen Aufwallungen in Europa stellt die Liste Pilz am Mittwoch im Nationalrat eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er soll sich zum Thema Rückweisungen von Flüchtlingen aus Deutschland, dem Schutz der Südgrenze Österreichs, den Ergebnissen des EU-Gipfels und nicht zuletzt zu einem Verhältnis zur CSU äußern.