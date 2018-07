Schuldenberatungen für Anhebung des Existenzminimums

Der Dachverband der Schuldnerberatungen (asb) fordert eine Anhebung des Existenzminimums. "Wenn wir nicht weiterhin ganze Familien in die Armut treiben wollen, muss das Existenzminimum dringend angehoben werden, zumindest an die Armutsgefährdungsschwelle", erklärte die stv. asb-Geschäftsführerin Maria Kemmetmüller am Mittwoch in einer Aussendung.