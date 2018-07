UNO-Sicherheitsrat berät am Donnerstag erneut zu Syrien

Der UNO-Sicherheitsrat will am Donnerstag erneut über die sich zuspitzende Lage im Süden Syriens beraten. Bei dem Treffen werde es darum gehen, wie die Situation rund um die heftig bombardierte Stadt Daraa beruhigt werden könnte, teilte die schwedische UNO-Vertretung, die derzeit die rotierende Präsidentschaft des Gremiums innehat, am Dienstag in New York mit.