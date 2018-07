Ungewöhnliches Unglück in Deutschland: Ein Vogel geriet in Brand und löste ein Großfeuer aus.

© APA (dpa)

Feuervogel statt Feuerteufel: Ein brennender Vogel hat am Dienstag in der Stadt Rostock im ostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ein Feld in Flammen gesetzt.

Nach Angaben der Polizei war das Tier auf der Oberleitung einer Bahnlinie gesessen und hatte dort einen Kurzschluss ausgelöst. Daraufhin fiel der Vogel brennend zu Boden - und entzündete das trockene Feld.

Nach ersten Schätzungen wurden rund sieben Hektar zerstört. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.