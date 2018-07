Doch vier tote Zivilisten bei Anschlag in Mali

Bei einem Anschlag auf französische Soldaten in Mali sind nach einer neuen Bilanz vier Zivilisten getötet worden. Das teilte der französische Generalstab am Dienstag auf Anfrage mit. Ein Sprecher der malischen Streitkräfte hatte am Sonntagabend noch von zwei Toten gesprochen. Nach Pariser Angaben wurden vier Soldaten der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane schwer verletzt.

Ein Fahrzeug mit Sprengstoff sei explodiert, als gut 30 Soldaten in gepanzerten Fahrzeugen in Gao unterwegs waren. 24 weitere Zivilisten seien dabei verletzt worden. Der Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida in Mali hatte den Angriff für sich reklamiert.

In Gao sind auch Soldaten der deutschen Bundeswehr stationiert, die sich an der UNO-Mission MINUSMA beteiligen. Frankreich kämpft in der Sahelzone mit der um die 4500 Soldaten starken Militäroperation Barkhane gegen islamistische Terroristen. Viele der Extremisten, die sich in den Weiten der Sahara verstecken, haben der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen.