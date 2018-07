Trump: "Viele gute Gespräche mit Nordkorea - das läuft gut!"

US-Präsident Donald Trump sieht es als sein Verdienst an, dass es noch keinen Krieg mit Nordkorea gibt. "Wenn ich nicht wäre, wären wir jetzt im Krieg mit Nordkorea!", erklärte Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Viele gute Gespräche mit Nordkorea - das läuft gut!" Es habe in acht Monaten keine Raketenabschüsse oder Atomtests gegeben.