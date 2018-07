Greenpeace steuert Superman-Drohne gegen französisches Akw

Greenpeace hat eine Drohne in der Form des Comichelden Superman auf das Gelände eines französischen Atomkraftwerks gesteuert. Diese sei gegen das Gebäude eines Abklingbeckens für abgebrannte Brennelemente geflogen, teilte die Organisation am Dienstag mit. Die symbolische Aktion am Kernkraftwerk Bugey zeige die "extreme Verwundbarkeit von Gebäuden, die mit viel Radioaktivität gefüllt sind".