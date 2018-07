Britische Klinik-Angestellte soll Babys umgebracht haben

Eine Mitarbeiterin eines britischen Krankenhauses soll mindestens acht Babys getötet haben. In weiteren sechs Fällen wird ihr versuchter Mord vorgeworfen. Die Polizei hat die Frau, die in der Neugeborenen-Abteilung einer Klinik in Chester arbeitete, am Dienstag festgenommen. Die Ermittler machten keine Angaben dazu, ob die Verdächtige eine Ärztin oder Krankenschwester ist.