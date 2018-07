Mann soll Zehnjährige in Wien vergewaltigt haben

Ein 34-jähriger Mann, der verdächtigt wird, am Montagabend die zehnjährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt zu haben, ist in der Rugierstraße in Wien-Donaustadt festgenommen worden. Er soll die Tat mit dem Mobiltelefon gefilmt haben, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.