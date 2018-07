Streit mit Messer und Eisenstange zwischen Brüdern in NÖ

Mit einem Messer bzw. einer Eisenstange sind am Montagabend in Wr. Neustadt zwei Brüder aufeinander losgegangen. Die beiden dürften sich einen heftigen Kampf geliefert haben, bestätigte die Polizei am Dienstagfrüh einen Online-Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten". Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.