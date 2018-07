Buben in Höhle in Thailand erhalten Nahrung für vier Monate

Die nach neun Tagen lebend in einer überfluteten Höhle in Thailand gefundenen jugendlichen Spieler einer Fußballmannschaft erhalten Nahrung für vier Monate sowie ein Tauch-Training. Das teilte die thailändische Armee am Dienstag mit. Währenddessen soll das Wasser in der verwinkelten, kilometerlangen Höhle weiter abgepumpt werden.