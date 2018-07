US-Außenminister Pompeo reist am Donnerstag nach Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Donnerstag nach Nordkorea reisen und sich mit Kim Jong-un treffen. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag mit. US-Präsident Donald Trump hatte sich am 12. Juni in Singapur zu einem historischen Gipfel mit Kim getroffen. Trump erklärte die nukleare Bedrohung durch Nordkorea anschließend für beendet.